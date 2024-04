Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 263,10 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 263,10 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 262,20 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 263,10 EUR. Zuletzt wechselten 132.664 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,42 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 24,52 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,63 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 280,57 EUR.

Am 23.02.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 6,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,99 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.600,00 EUR umgesetzt, gegenüber 36.700,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 24,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schlussendlich leichter