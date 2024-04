Allianz Aktie News: Allianz fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 262,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 262,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 262,20 EUR aus. Bei 263,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 414.486 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 32,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,63 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 280,57 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,90 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Allianz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,54 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schlussendlich leichter