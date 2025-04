Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 331,80 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 331,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 333,90 EUR. Mit einem Wert von 333,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 33.881 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 359,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 8,20 Prozent Luft nach oben. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 28,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 351,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 28.02.2025. Das EPS lag bei 6,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,49 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 45,90 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,08 EUR je Aktie belaufen.

