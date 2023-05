Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Allianz 211,50 EUR

-1,08% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 210,75 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 210,25 EUR ein. Bei 214,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 420.695 Aktien.

Bei 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 7,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,87 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 253,75 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 17.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,74 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,43 Prozent auf 36.700,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2023 veröffentlicht. Am 02.08.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 24,10 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

So schätzen die Analysten die Allianz-Aktie im April 2023 ein

Allianz-Aktie leichter: Nächster Allianz-Aufsichtsratschef soll von außen kommen

Allianz-Aktie verbucht Verluste: Allianz-Chef unzufrieden mit Zulauf neuer Kunden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com