Allianz Aktie News: Allianz steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 207,75 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 207,75 EUR zu. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 207,90 EUR. Mit einem Wert von 206,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 376.605 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 9,94 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 24,80 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 251,44 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 12.05.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 44.000,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Allianz am 10.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 28,20 EUR im Jahr 2026 aus.

