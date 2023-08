Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 224,85 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 224,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 225,10 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 222,85 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,45 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 317.088 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 30,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 253,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,97 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 3,85 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,74 Prozent auf 39.600,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 23,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

