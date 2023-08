Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 224,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 224,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 223,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.818 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 43,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 253,50 EUR.

Allianz veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,85 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 23,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie legt deutlich zu: Allianz profitiert von höheren Preisen

Hannover Rück, Munich Re, Allianz & Co.: Versicherer-Aktien im DAX stark

Ausblick: Allianz stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor