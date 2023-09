Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 224,30 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 224,30 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 224,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 223,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 180.058 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 228,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,83 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 30,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 253,50 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.100,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 23,45 EUR je Aktie belaufen.

