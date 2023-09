Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Nachmittag stärker

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 224,30 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 224,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 224,90 EUR. Bei 223,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 337.278 Allianz-Aktien.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 156,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,35 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 253,50 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,97 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.100,00 EUR umgesetzt.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 23,45 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

