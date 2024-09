Allianz Aktie News: Allianz verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 283,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 283,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 284,60 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 282,10 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 188.050 Allianz-Aktien.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 285,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei einem Wert von 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 23,79 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,72 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 290,80 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 vorlegen. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Rückversicherung: Hannover Rück sieht Abflachung des Preisanstiegs - Aktie fester