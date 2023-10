Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 225,95 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 225,95 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 226,30 EUR. Mit einem Wert von 224,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 105.720 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,66 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 259,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,97 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Allianz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 23,39 EUR je Aktie.

