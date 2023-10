Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 227,20 EUR nach oben.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 227,20 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 227,50 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 250.024 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 234,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 3,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,66 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 259,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,97 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,74 Prozent auf 39.600,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 23,39 EUR fest.

