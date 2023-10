Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 225,45 EUR.

Mit einem Kurs von 225,45 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 225,50 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,55 EUR nach. Bei 224,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.525 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 234,55 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,04 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 27,85 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,97 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

