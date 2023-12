Allianz Aktie News: Allianz am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 243,55 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 243,55 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 243,30 EUR ein. Mit einem Wert von 243,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 156.290 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,45 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,97 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 262,43 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.11.2023 vor. Das EPS lag bei 5,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 36.500,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Allianz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 22,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

