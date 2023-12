Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag gesucht

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 244,20 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 244,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 244,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 243,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.231 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,35 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,06 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 192,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,18 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,43 EUR.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 5,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 22,68 EUR je Aktie belaufen.

