Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Mittag zu

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 242,00 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 242,00 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 242,15 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 240,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.869 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 247,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 25,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,83 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.500,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.800,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,39 EUR je Aktie aus.

