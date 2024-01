Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 242,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 242,30 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 242,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,80 EUR. Zuletzt wechselten 240.670 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 247,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 2,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Mit Abgaben von 20,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 264,83 EUR aus.

Allianz veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 36.500,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 34.800,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Allianz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 22,39 EUR fest.

