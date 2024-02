Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 244,85 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 244,85 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 244,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 243,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 222.302 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 250,40 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,39 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2022 mit 11,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 12,11 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 269,14 EUR aus.

Allianz veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.500,00 EUR – ein Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 34.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Am 14.02.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,15 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie stabil: Barclays Capital belässt Einstufung für Allianz auf "Equal Weight"

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart