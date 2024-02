Allianz Aktie News: Allianz legt am Vormittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 243,70 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 243,70 EUR. Bei 243,75 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 243,60 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 10.499 Aktien.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 2,75 Prozent zulegen. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 21,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 11,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 12,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 269,14 EUR.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,22 EUR gegenüber 6,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.02.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

