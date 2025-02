Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Mittag positiv

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 321,00 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 321,00 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 321,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 320,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.187 Stück gehandelt.

Bei 321,50 EUR markierte der Titel am 12.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,16 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Mit Abgaben von 25,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 15,14 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 322,14 EUR.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Allianz.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 25,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

