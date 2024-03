Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 260,60 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 260,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 261,15 EUR. Bei 261,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 155.250 Aktien.

Am 12.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 261,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,21 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 192,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,24 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 275,57 EUR aus.

Am 23.02.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 36.700,00 EUR eingefahren.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,78 EUR im Jahr 2024 aus.

