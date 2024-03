Allianz Aktie News: Allianz stabilisiert sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 260,35 EUR.

Bei der Allianz-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 260,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 261,15 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 260,30 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 261,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 28.645 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2024 bei 261,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 0,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,07 Prozent.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,24 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,57 EUR je Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 23.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 EUR gegenüber 4,99 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.700,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,78 EUR je Aktie belaufen.

