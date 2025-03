Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag gesucht

Allianz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 345,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 2,2 Prozent. Die Allianz-Aktie legte bis auf 345,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 342,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 267.546 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 347,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,01 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 30,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,59 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 327,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 28.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,90 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 35,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

