Allianz Aktie News: Allianz steigt am Vormittag

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 341,90 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 341,90 EUR. Bei 342,30 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 342,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 24.238 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 347,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,61 Prozent. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,30 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 30,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,59 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 327,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 28.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,31 EUR gegenüber 5,49 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 45,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,03 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

