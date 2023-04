Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 218,45 EUR

0,90% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 218,55 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 218,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 216,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210.651 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 224,55 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,90 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 253,63 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 17.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.700,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Allianz am 12.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.05.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,43 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im März mehrheitlich zum Kauf

Munich Re-Aktie steigt: Munich Re plant so wie die Allianz keine Verlängerung der Nord Stream 1-Versicherung

Allianz-Aktie höher: Allianz lässt Versicherungsschutz für Nord Stream auslaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com