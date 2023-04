Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Allianz 218,50 EUR

0,92% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 217,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 217,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 216,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.175 Stück gehandelt.

Am 22.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 224,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,14 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 156,22 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 39,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 253,63 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 36.700,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38.400,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.05.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 10.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 24,43 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im März mehrheitlich zum Kauf

Munich Re-Aktie steigt: Munich Re plant so wie die Allianz keine Verlängerung der Nord Stream 1-Versicherung

Allianz-Aktie höher: Allianz lässt Versicherungsschutz für Nord Stream auslaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com