Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 263,20 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 263,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 264,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,80 EUR. Zuletzt wechselten 168.488 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,63 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 280,57 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,00 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

