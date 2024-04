Allianz Aktie News: Allianz macht am Freitagnachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 263,20 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 263,20 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 264,60 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 262,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 381.643 Allianz-Aktien.

Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 198,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,63 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 280,57 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 23.02.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,99 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 36.700,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Allianz.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,54 EUR je Aktie aus.

