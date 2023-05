Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Allianz 211,65 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 212,70 EUR zu. Bei 209,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 434.662 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2023 auf bis zu 228,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,53 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 156,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 251,44 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von -0,74 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36.700,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 02.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 24,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

