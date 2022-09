Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Allianz 173,66 EUR

Um 12:22 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 172,90 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 173,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,52 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 297.728 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 25,63 Prozent niedriger. Am 07.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 5,13 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,83 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 05.08.2022 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.100,00 EUR – ein Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 34.300,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 10.11.2023.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 17,89 EUR je Aktie.

