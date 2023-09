Allianz Aktie News: Allianz am Mittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 226,00 EUR zu.

Das Papier von Allianz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 226,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 226,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 201.847 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 1,06 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 253,50 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,97 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie vermeldet. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 23,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

