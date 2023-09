Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 226,05 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 226,05 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 226,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 401.613 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 30,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 255,29 EUR an.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,97 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 37.100,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 23,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

