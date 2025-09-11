Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 353,10 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 353,10 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 354,60 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 353,00 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 67.518 Aktien.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 7,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 281,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,19 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,74 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 361,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

