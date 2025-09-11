Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich Allianz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 354,30 EUR zu.

Das Papier von Allianz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 354,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 354,70 EUR. Mit einem Wert von 353,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 146.789 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 7,34 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,74 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,29 EUR aus.

Allianz gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

