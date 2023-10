Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag im Plus

So entwickelt sich Allianz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 227,90 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 227,90 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 228,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.661 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 234,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,84 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 28,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 259,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,97 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,39 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

