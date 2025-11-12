Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag gesucht

Allianz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 361,30 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 361,60 EUR an. Bei 360,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 87.994 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 5,26 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 281,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 28,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 361,43 EUR.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,83 EUR je Aktie belaufen.

