Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 360,70 EUR nach oben. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 361,60 EUR zu. Mit einem Wert von 360,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 198.542 Allianz-Aktien gehandelt.
Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 5,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,80 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 361,43 EUR.
Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Am 12.02.2027 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie
Allianz-Aktie kaum verändert: Ermittlungen nach Explosion in Agentur in Frankreich
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen