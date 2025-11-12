Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 360,70 EUR nach oben. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 361,60 EUR zu. Mit einem Wert von 360,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 198.542 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 5,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,80 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 361,43 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Am 12.02.2027 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

