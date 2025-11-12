Allianz Aktie News: Allianz steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 359,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 359,70 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 360,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 360,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.292 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 5,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (281,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 21,66 Prozent sinken.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 361,43 EUR.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,83 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie kaum verändert: Ermittlungen nach Explosion in Agentur in Frankreich

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingefahren