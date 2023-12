Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 244,65 EUR.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 244,65 EUR ab. Bei 244,50 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 244,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 196.415 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 246,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 262,43 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 5,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36.500,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 22,68 EUR je Aktie.

