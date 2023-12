Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Allianz im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 245,30 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 245,30 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 246,25 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 244,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 408.284 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 246,25 EUR markierte der Titel am 12.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,39 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,53 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 262,43 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,02 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.500,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.800,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 22,68 EUR im Jahr 2023 aus.

