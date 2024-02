Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 246,05 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 246,05 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 246,40 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 245,35 EUR. Bei 245,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 78.309 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2024 auf bis zu 250,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 21,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 11,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 12,09 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 269,14 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.11.2023. In Sachen EPS wurden 5,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.500,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.800,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 22,19 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

