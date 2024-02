Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Allianz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 246,00 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 246,00 EUR ab. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 245,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 230.098 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2024 auf bis zu 250,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nach 11,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 12,09 EUR je Allianz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 269,14 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.500,00 EUR im Vergleich zu 34.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 14.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 22,19 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

