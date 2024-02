Allianz Aktie News: Allianz verliert am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 246,00 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 246,00 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 245,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.943 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 27,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 12,09 EUR, nach 11,40 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 269,14 EUR.

Am 10.11.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.500,00 EUR – ein Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 34.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 14.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

