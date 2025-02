Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 326,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 326,00 EUR zu. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 326,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 325,00 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 74.091 Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 326,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 0,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 15,14 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 322,14 EUR.

Allianz veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 42,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 65,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 25,06 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

