Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 265,30 EUR nach oben.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 265,30 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 265,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 226.916 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 265,90 EUR erreichte der Titel am 13.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 192,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 37,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,24 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,57 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 23.02.2024 vor. Das EPS lag bei 6,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 36.700,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,78 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

