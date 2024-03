Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 265,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,7 Prozent auf 265,65 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 266,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 263,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 414.305 Allianz-Aktien.

Am 13.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 0,26 Prozent zulegen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,57 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 23.02.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,99 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 36.700,00 EUR umsetzen können.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

