Allianz Aktie News: Allianz zieht am Mittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 349,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 349,90 EUR. Bei 347,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 283.025 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 46,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,60 EUR je Allianz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 327,43 EUR angegeben.

Am 28.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,90 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 35,03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Allianz am 15.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Allianz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

