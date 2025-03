Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 346,90 EUR.

Mit einem Kurs von 346,90 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Bei 347,80 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 346,30 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 347,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 51.459 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 348,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 0,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 45,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,60 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 327,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 28.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 6,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,49 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,90 Mrd. EUR ausgewiesen.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,64 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

