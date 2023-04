Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Allianz 218,90 EUR

0,25% Charts

News

Analysen

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 217,95 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 217,95 EUR. Bei 218,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150.619 Allianz-Aktien.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 224,55 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 39,51 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 253,63 EUR.

Allianz veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,74 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36.700,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 10.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 24,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im März mehrheitlich zum Kauf

Munich Re-Aktie steigt: Munich Re plant so wie die Allianz keine Verlängerung der Nord Stream 1-Versicherung

Allianz-Aktie höher: Allianz lässt Versicherungsschutz für Nord Stream auslaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com