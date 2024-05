Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 265,50 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 265,50 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 266,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 265,20 EUR. Bei 265,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.383 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,20 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,66 EUR je Allianz-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 281,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 23.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,49 EUR gegenüber 5,06 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,89 Prozent auf 35,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,66 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

